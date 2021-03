Une coalition demande au CIO de retirer les Jeux olympiques à Pékin

Elle ajoute que les Jeux olympiques de 2008 n’ont pas amélioré la situation des droits humains en Chine, et rappelé que depuis ce temps, le géant chinois a développé «un système de surveillance Orweillien» au Tibet et emprisonné plus d’un million d’Ouïghours, un groupe ethnique essentiellement musulman. On énumère également une série d’autres abus allégués à Hong Kong et en Mongolie, en plus de gestes d’intimidation à Taïwan.