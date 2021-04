Plus de 1000 emplois du CN à Montréal à risque de transfert

Le président de la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (CFTC), Lyndon Isaak, soutient que non seulement il est possible que plusieurs contrôleurs ne veuillent pas déménager et abandonner leurs communautés et leurs proches, leur culture et leur langue, mais à son avis, le CN va probablement perdre des contrôleurs chevronnés et leur connaissance du réseau ferroviaire.