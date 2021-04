«Nous savions que le changement de marque ne serait pas unanime et on respecte l’opinion de tout le monde, mais on ne tolèrera aucun acte d’intimidation, de violence ou de vandalisme au stade ou qui vise le club, nos installations ou les gens de notre organisation», a indiqué le président et chef de la direction du CF Montréal, Kevin Gilmore dans un courriel au HuffPost Québec.