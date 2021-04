Adieu l'Impact, dites bonjour au Club de Foot Montréal

Ce changement de nom s’accompagne aussi d’un nouveau logo composé de noir, de gris et de bleu. Le centre de ce logo circulaire est représenté par un flocon de neige avec des flèches pointant vers l’intérieur.

Question de montrer que les nouveaux nom et logo veulent démontrer le caractère inclusif de l’équipe, la vidéo de présentation a été produite en trois langues: français, anglais et mohawk.

«J’aime l’Impact. C’est un club et un projet passionnel que j’ai commencé avec trois employés à temps plein il y a 28 ans. Et c’est difficile de laisser aller des choses que l’on aime. Mais voici la réalité: pour faire un impact, il faut retirer l’Impact.»

Ce nom et les couleurs bleu, blanc, noir ont franchi les années et la progression de l’équipe jusqu’en MLS en 2012, en passant par la A-League, la United Soccer League et la North American Soccer League.