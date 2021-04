Une clinique juridique gratuite axée sur le racisme offerte dans Saint-Michel

fizkes via Getty Images

Ce samedi 4 juillet, l’organisation Justice Pro Bono accueillera les citoyens chez Ali et les Prince.sse.s de la Rue dans le quartier Saint-Michel afin d’offrir gratuitement des conseils juridiques, notamment pour des dossiers liés au racisme et à la discrimination.

Et à quelques jours de la tenue de cette clinique spéciale, les places disponibles partent vite. Pour la directrice générale de Justice Pro Bono, Me Nancy Leggett-Bachand, le fait que les places s’envolent si rapidement illustre bien l’importance des besoins dans la communauté alors que plusieurs n’ont pas les ressources nécessaires pour accéder à des services juridiques.

Justice Pro Bono pourra ainsi répondre à plusieurs questions portant sur la discrimination, le profilage racial, le droit du travail, le droit de l’immigration, le droit de la famille et le droit criminel. L’organisation affirme d’ailleurs avoir ajouté des avocats en droit du logement afin de mieux répondre aux besoins actuels. Les avocats bénévoles présents pour l’occasion pourront aussi aborder d’autres sujets.

«Le racisme sous toutes ses formes n’a aucun fondement juridique, ni aucune justification, peut-on lire sur le site de l’organisation . Justice Pro Bono prône des valeurs d’équité, d’égalité et de sensibilité culturelle.»

Ali Nestor, bien connu pour son travail avec les jeunes du quartier, est le fondateur et directeur général de l’organisme qui accueillera cette clinique «au bord du ring». «Notre combat contre les inégalités sociales repose sur des valeurs fortes, comme l’éducation et l’activité physique, mais ne peut être victorieux sans le respect des droits de chacun», fait-il valoir par voie de communiqué.

L’événement est organisé à l’initiative de Me David Heurtel, qui est à la fois président du conseil d’administration de Ali et les Prince.sse.s de la rue et membre du conseil d’administration de Justice Pro Bono.