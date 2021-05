Claude Lafortune emporté par la COVID-19

Le diplômé de l’École des beaux-arts de Montréal a ensuite marqué de nouvelles générations d’enfants avec l’émission Parcelles de soleil, présentée sur les ondes de Radio-Canada dans les années 1980 et 1990. L’objectif de l’émission était de transmettre des valeurs de respect et d’amour en sensibilisant les jeunes aux différences des autres.

«Un modèle d’humanisme, avant tout. Tu as entretenu avec soin toute ta vie durant un amour sincère, authentique et profond de l’être humain, dans toutes ses imperfections et ses contradictions. Tu as mis en valeur la célébration de la diversité avant que ce ne soit la tendance de le faire, notamment à travers ton émission Parcelles de soleil. Tu avais l’habitude de dire: “Il faut aimer les autres dans leur différence, et non malgré leur différence”», a-t-il déclaré.