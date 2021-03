Claude Julien se sent à 100% et sera de retour à son poste

«J’ai l’appui de ma famille. Elle sait que j’aime ce que je fais et on m’a dit qu’il n’y avait pas de danger de le faire.»

«J’ai eu des contacts avec d’autres entraîneurs dans la LNH qui ont déjà des ‘stents’ (endoprothèses) et qui travaillent toujours derrière le banc, a mentionné Julien. Je ne suis pas le premier, et sûrement pas le dernier, à subir cette intervention.

Julien a raconté s’être réveillé dans la nuit après la défaite de 2-1 du Canadien face aux Flyers lors du premier match de leur série et qu’il ressentait ce qui ressemblait à des brûlures d’estomac. Après avoir parlé au thérapeute sportif en chef, Graham Rynbend, et par téléphone au médecin en chef, le Dr David S. Mulder, la décision a été prise de l’amener à l’hôpital.

«Le risque aurait peut-être été plus grand si j’avais eu à me retirer. Quand vous ne pouvez plus faire ce que vous aimez, ç‘a un impact mental sur vous. Là, je me sens rempli d’énergie et j’ai encore beaucoup de choses à offrir», a-t-il ajouté.