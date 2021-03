Mort de Joyce Echaquan: le PDG du CISSS de Lanaudière perd son poste

ERIC THOMAS via Getty Images

MONTRÉAL — Deux mois après la mort de Joyce Echaquan, à l’Hôpital de Joliette, dans des circonstances qui ont choqué le Québec, le PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, Daniel Castonguay, a été éjecté de son poste.

Le gouvernement Legault a pris cette décision puisqu’il était devenu évident que le lien de confiance entre la communauté autochtone et la direction du CISSS de Lanaudière était brisé, selon des informations obtenues par La Presse Canadienne.

Le conseil des ministres a donc entériné cette décision plus tôt dans la journée de mercredi après avoir pris connaissance du rapport de Lise Verreault, l’observatrice nommée à la mi-novembre pour enquêter sur des allégations de racisme à l’endroit des autochtones qui se présentaient à l’Hôpital de Joliette pour obtenir des soins.

Son constat était sans équivoque: il était impossible de rétablir les ponts à ce stade-ci entre la communauté autochtone de Manawan, d’où venait Joyce Echaquan et la direction du CISSS de Lanaudière, a confié une source bien au fait des discussions à La Presse Canadienne sous le couvert de l’anonymat.

Le 28 septembre dernier, Joyce Echaquan avait filmé de son lit d’hôpital les moments précédents sa mort. Dans la vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on pouvait entendre des employées invectiver leur patiente qui se plaignait de douleur.

L’infirmière et la préposée que l’on entendait sur la vidéo ont rapidement été congédiées.

Le gouvernement Legault cherchera sans doute avec sa plus récente nomination à démontrer toute sa volonté de vouloir entretenir de bonnes relations avec les communautés autochtones.

«La feuille de route de madame Barbir est impressionnante et témoigne de sa grande expérience à titre de gestionnaire de haut niveau dans le domaine de la santé et des services sociaux», a souligné le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.