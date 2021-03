Québec vient à la rescousse du Cirque du Soleil en lui offrant un prêt de 280 millions $ CAN - accompagné d’une disposition lui permettant d’éventuellement acquérir l’entreprise de divertissement - si la restructuration proposée par les actionnaires actuels se concrétise.

Une entente est intervenue entre Investissement Québec (IQ), le bras financier du gouvernement québécois, et les actionnaires existants, soit le fonds d’investissement texan TPG Capital, la firme chinoise Fosun et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CPDQ).