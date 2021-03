Les ciné-parcs figurent parmi les rares occasions de sortie au Québec

Plus d’une dizaine de rangées de voitures étaient garées vendredi soir dans le stationnement pour une projection de la version anglaise de «Sonic le hérisson». Certains avaient apporté des chaises de camping et des couvertures, d’autres préféraient demeure dans leur véhicule.

«[Les gens] sont fatigués de rester à la maison et de ne rien faire, a expliqué Sébastien Gauthier, le chargé de communication de Dorval. Je sais que tout le monde avait hâte de sortir et de faire quelque chose d’intéressant.»

«J’y vois une double fonction: on manque et on se détend, dit-il. C’est une sorte de cadeau rare que de pouvoir partager cela avec les enfants et de leur faire vivre une expérience que je chéris dans ma propre mémoire.»