Télé-Québec lance Ciné-mollo, un Ciné-cadeau en temps de coronavirus

Le vendredi à 18 h, les familles retrouveront deux classiques, c’est-à-dire Les douze travaux d’Astérix (20 mars) et Astérix et Cléopâtre (27 mars).

Les matinées sont aussi modifiées. «Juste après Passe-Partout, Top Wing – Toutes ailes dehors!, Robocar Poli et La Pat’Patrouille, du lundi au vendredi dès 9 h les séries à succès Miraculous – Les aventures de Ladybug et Chat Noir, Dragons : Par-delà les rives, Les as de la jungle et Grizzy et les lemmings entreront en ondes», indique Télé-Québec.