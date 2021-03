Après deux mois et demi de pandémie et des consignes strictes, le gouvernement Legault n’a toujours pas réussi à éliminer les mouvements de personnel d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à un autre.

Le fait que des professionnels de la santé agissent ainsi a pourtant été identifié comme une des causes de la propagation du virus de la COVID-19 dans les CHSLD, voire une des causes du nombre élevé de décès survenus dans ces établissements, devenus l’épicentre de la pandémie au Québec.

1791 appels à l’aide

Les questions et dénonciations expédiées via la plateforme confidentielle «On vous écoute» du ministère de la Santé seront traitées le plus rapidement possible, a-t-elle promis.