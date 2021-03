La Protectrice du citoyen enquêtera sur la crise de la COVID-19 dans les CHSLD

Marie Rinfret a annoncé mardi la tenue de cette investigation à l’égard du ministère de la Santé et des Services sociaux et de certains établissements du réseau public de la santé.

Elle dit s’inquiéter des mesures prises pour assurer la sécurité et le bien-être des aînés alors que les CHSLD et d’autres résidences sont frappés de plein fouet par la COVID-19.

La multiplication des décès et des foyers de contagion mène à des constats alarmants quant à la capacité des milieux d’hébergement à faire face à la pandémie dans un contexte où même les soins de base ne sont pas toujours assurés, souligne la Protectrice en lançant son enquête.

Son but est de faire la lumière sur la réponse du gouvernement et du réseau de la santé à la crise de la COVID-19 dans les milieux de vie collectifs pour aînés, en identifiant les mesures à mettre en place afin de mieux faire face à une situation pandémique future – ou à toute autre crise majeure similaire.

“La crise actuelle se déroule dans des milieux de vie collectifs déjà fragilisés et où se manifestent des problèmes connus et souvent dénoncés par le Protecteur du citoyen, souligne Mme Rinfret dans un communiqué. Parmi ceux-là: un manque criant de personnel, des conditions de travail difficiles en raison de cette pénurie, un fort taux de roulement des préposés aux bénéficiaires et un suivi insuffisant des milieux privés par le réseau public”.