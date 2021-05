François Legault demande une fois de plus aux médecins d'aider dans les CHSLD

Le premier ministre François Legault a fait appel mercredi au sens du devoir et des responsabilités des médecins du Québec, particulièrement les spécialistes, pour venir prêter main-forte dans les CHSLD.

«Vous avez des compétences et des connaissances de base pour aider les aînés, a déclaré M. Legault. [...] Je ne sais plus comment le demander. On a besoin de vous dans les CHSLD pour faire toutes sortes de travail.»