Chrystia Freeland nommée nouvelle ministre des Finances du Canada

Avant de se lancer en politique en tant que candidate-vedette des libéraux lors d’une élection partielle en 2013 dans la circonscription de Toronto Centre, Freeland a gravi les échelons en journalisme en tant que journaliste économique et rédactrice en chef. Elle a écrit pour le Financial Times, le Washington Post, The Economist, et a travaillé comme rédactrice en chef adjointe pour le Globe and Mail. Elle a ensuite occupé le poste de rédactrice en chef au Financial Times et à Thomson-Reuters à New York avant de faire le saut en politique.