Christine St-Pierre donne son appui à Dominique Anglade

MONTRÉAL — La députée libérale Christine St-Pierre vient s’ajouter aux appuis de Dominique Anglade , pour l’instant la seule candidate officiellement en lice dans la course à la succession de l’ex-premier ministre Philippe Couillard .

Dominique Anglade a présidé la CAQ de 2012 à 2013, en plus de défendre les couleurs du parti dans la circonscription de Fabre aux élections de 2012. Elle a finalement quitté la formation de François Legault pour un poste à la tête de Montréal International, un organisme voué à attirer des investisseurs étrangers.

Elle est passée dans le camp libéral en 2015, se faisant élire dans la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne et décrochant le portefeuille de l’Économie.

L’exécutif de l’association libérale #AcadiePLQ et moi sommes heureux d’annoncer notre appui @DomAnglade candidate à la chefferie du @LiberalQuebec « Nous rêvons d’un Québec uni » pic.twitter.com/kScIKMpk14

Sa campagne à la direction du parti bénéficie présentement du soutien d’une dizaine d’élus libéraux, dont Carlos Leitao, Hélène David, Kathleen Weil et Marie Montpetit.

Christine St-Pierre vient s’ajouter à ces grosses pointures, elle qui a occupé les fonctions de ministre des Relations internationales et de la Francophonie sous Philippe Couillard et de ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine sous Jean Charest.