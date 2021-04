COVID-19: Christian Marc Gendron trafique avec humour plusieurs classiques québécois

Melany Bernier via Facebook/Christian Marc Gendron

Christian Marc Gendron a fait passer la tendance des chansons sur la COVID-19 au niveau supérieur au cours de la dernière semaine en proposant, par l’entremise de sa page Facebook , deux medleys dans lesquels il imite avec une précision chirurgicale Mario Pelchat, Éric Lapointe, Kevin Parent, Gerry Boulet, Paul Piché, Robert Charlebois et Serge Fiori, pour ne nommer que ceux-ci.

Les initiatives des artistes de tous les milieux pour divertir et apporter une bonne dose de réconfort à la population, ainsi que propager le message du gouvernement Legault, ont évidemment abondé depuis le début de la crise.



À ce jour, les vidéos des deux medleys ont cumulé respectivement plus de 1,4 million et plus de 370 000 visionnements.