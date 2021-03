Le système de santé frappera «un mur» au retour des Fêtes s’il y a une flambée des cas de COVID-19 , a fait savoir le ministre de la Santé, Christian Dubé, vendredi. Il n’exclut pas plus de délestage et même le report de chirurgies urgentes si la pression s’accentue dans les hôpitaux.

M. Dubé a indiqué en conférence de presse que la situation est très critique dans 10 centres hospitaliers de la province. Dans le Grand Montréal, l’Hôpital Pierre-Boucher, l’Hôpital Anna-Laberge, l’Hôpital du Lakeshore et l’Hôpital de Verdun sont dans une situation précaire. Le CHUQ Enfant-Jésus à Québec, l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le CHU de Sherbrooke, l’Hôpital de Chicoutimi, l’Hôpital de Trois-Rivières et l’Hôpital de Hull sont dans la même position ailleurs au Québec.