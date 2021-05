Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger accueillent leur premier enfant

Katherine Schwarzenegger aurait accueilli son premier enfant avec son mari Chris Pratt.

L’autrice de livres pour enfants aurait accouché la semaine dernière, a confirmé une source à People; son frère Patrick Schwarzenegger s’est également échappé à propos de la nouvelle venue dans la famille.

Dans une vidéo obtenue par Entertainment Tonight, Patrick Schwarzenegger a déclaré dimanche à Santa Barbara que le couple «allait très bien», levant ses pouces pour la caméra quand on l’a félicité d’être devenu oncle.

«Je viens de lui trouver un petit cadeau», a déclaré le jeune homme de 26 ans, en montrant un petit paquet orné d’un ruban rose.

Jordan Strauss/Invision/AP Katherine Schwarzenegger et Chris Pratt ont récemment accueilli leur premier enfant.

La source de People a ajouté que le couple était effectivement les nouveaux parents d’une petite fille et que Katherine Schwarzenegger «allait bien» à la maison.

«Ils savaient qu’ils allaient avoir une fille et en étaient ravis. Kat a eu une bonne grossesse et elle espère un rétablissement rapide. Jusqu’ici, tout va bien», a déclaré la source. «Elle vit toutes les émotions reliées au fait d’être maman pour la première fois. Elle est extrêmement heureuse, mais un peu fatiguée et dépassée. Chris continue cependant d’être incroyable. C’est réconfortant pour Kat qu’il soit déjà papa et qu’il comprenne ce que c’est d’avoir un nouveau-né.»

Schwarzenegger, l’aînée d’Arnold Schwarzenegger et de Maria Shriver, et Pratt se sont mariés l’année dernière en Californie et ont annoncé la grossesse en avril. La star de Marvel a également un fils de sept ans, Jack, avec son ex-femme, Anna Faris.

Il y a quelques jours à peine, Pratt a déclaré que Schwarzenegger était «prête à exploser» lors d’une randonnée ensemble. Il a partagé sur Instagram une photo d’eux au sommet d’une montagne, en plaisantant qu’il était «plutôt reconnaissant que cela ne soit pas arrivé sur le sentier, pour être honnête.»

Instagram

Les deux tourtereaux sont restés actifs malgré le confinement lié au coronavirus et ont été régulièrement aperçus lors de promenades ensemble.

En juin, Katherine Schwarzenegger a participé à une conversation franche sur Instagram Live avec le Dr Zelana Montminy et a affirmé qu’elle se sentait «vraiment très bien» enceinte en confinement.

«J’ai vraiment de la chance de vivre à proximité de ma famille, ce qui a été très utile», a-t-elle déclaré.

Elle a également exprimé sa reconnaissance à l’égard de son «merveilleux mari», le remerciant d’être «très compréhensif» pendant cette période.

«C’est incroyable de l’avoir à la maison et il a aussi été très compréhensif par rapport à mon besoin de tout désinfecter, que tout le monde porte des masques tout le temps», a-t-elle expliqué. «Cela a été utile.»

Pratt, quant à lui, a récemment plaisanté en disant qu’il s’est gâté et a partagé les fringales particulières de sa femme pendant sa grossesse, y compris sa juste part de cornichons et de crème glacée.

«Puis-je être honnête avec vous? Je me suis retrouvé à me plaindre l’autre jour d’un peu de douleur au bas du dos et à la hanche et de la façon dont j’ai pris un peu de poids en quarantaine», a-t-il partagé à Extra. «Elle m’a juste regardé gentiment.»

Il a poursuivi: «J’étais comme ... “Oh, d’accord, d’accord, je ne peux pas vraiment me plaindre de ça à toi en ce moment, n’est-ce pas?”»

En février, l’acteur avait affirmé que sa femme deviendrait une «maman géniale un jour».

«Elle a des parents formidables, des frères et sœurs formidables, elle comble tous mes nombreux déficits», a-t-il déclaré lors d’une apparition à l’émission In the Room. «Elle a changé ma vie pour le mieux de bien des façons. Mon cœur, mon âme, mon fils sont tellement en sécurité avec elle.»