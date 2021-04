Chômage: les allocations destinées à des millions d'Américains ont expiré

ASSOCIATED PRESS Photo/Jacquelyn Martin, File

Le sort du plan de secours bipartisan est resté dans les limbes dimanche alors que Donald Trump continue d’exiger que les chèques de secours envoyés aux Américains soient beaucoup plus élevés. Sans le financement généralisé fourni par cette mesure massive, un arrêt du gouvernement se produira lorsque le financement s’épuisera à 00 h 01 mardi.

Le refus du président de signer l’accord, qui est attaché à un projet de loi de financement gouvernemental de 1400 milliards de dollars, force la suspension des activités du gouvernement fédéral, en plus de retarder le versement de l’aide d’urgence aux citoyens et de mettre fin aux allocations de chômage et aux protections contre les expulsions pendant la pandémie.