Cher ado oublié...

T’auras pas non plus cet entraînement qui te permet d’exceller dans ton sport ni cette équipe qui te permet de combler ton sentiment d’appartenance. T’auras pas tous ces matchs qui rallient la famille. Je sais que t’attends encore la prochaine partie parce qu’on t’a volé ta fin de saison. Tu regardes ton équipement rangé soigneusement dans un coin, pis tu te demandes si tu serais pas mieux de le vendre sur Kijiji.

«Finir le primaire et entrer au secondaire, c’est important quand on a douze ans. On devient enfin un ado, on n’est plus un enfant.»

Là, tu dois te demander pourquoi toi, tu n’y as pas droit. Toi aussi tu voulais marcher sur le tapis rouge, poser fièrement avec tes parents, danser cette première danse au bras de l’être cher, tu voulais tellement porter cette belle robe achetée juste avant la pandémie, t’avais hâte de prendre des centaines de photos avec tes amis. Tsé, t’as beau me dire que c’est pas si grave, tu comprends, moi je sais que ça doit beaucoup te manquer.

Y’a toi, aussi, qui vas passer de la petite à la grande école. Finir le primaire et entrer au secondaire, c’est important quand on a douze ans. On devient enfin un ado, on n’est plus un enfant. T’en as tellement entendu parler. Y’a tes cousins qui sont déjà là pis ton meilleur ami qui va y aller lui aussi. Même si l’uniforme te refroidit un peu, t’as hâte d’avoir des cours différents, de te perdre un peu dans les couloirs interminables, de participer à toutes les activités. C’est tellement cool rentrer au secondaire. Toute cette belle énergie qui te motive, ce petit stress qui commençait à monter tranquillement, tu vas devoir canaliser tout ça autrement, la rentrée risque de se faire différemment.