Guy Nantel a profité du 24 décembre pour souhaiter un joyeux Noël à ses fans... et pour faire le point sur les rumeurs voulant qu’il s’apprête à se lancer dans la course à la chefferie du Parti québécois .

Ce mardi, il a affirmé sur sa page Facebook qu’il réfléchit à la question «le plus sérieusement du monde».

«Je sais, ça prend du temps, mais il est essentiel de bien peser le pour et le contre pour moi, pour mes proches et bien évidemment pour le parti, ajoute-t-il. À suivre donc et merci pour votre grand intérêt.»