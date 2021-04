Parti conservateur: le seul Québécois dans la course à la chefferie abandonne

OTTAWA — Le seul Québécois qui brigue la direction du Parti conservateur du Canada ne sera vraisemblablement pas de la course, à moins d’un revirement de situation in extremis.

Frustré de la décision du comité organisateur de ne pas reporter la course en raison de la crise de la COVID-19, Rudy Husny a envoyé une déclaration, jeudi matin, dans laquelle il dit qu’il quittera la course “sans regret”, car il refuse de faire campagne pendant la pandémie.

Le comité organisateur de l’élection du chef (COEC) et le parti ont annoncé plus tôt cette semaine que toutes les règles et dates clés prévues allaient être respectées pour continuer la course.