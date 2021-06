Cheerleaders: les Alouettes reviennent sur leur décision

L’organisation de la Ligue canadienne de football est revenue sur sa décision d’abolir son équipe de cheerleaders , a-t-elle annoncé par voie de communiqué. Les Moineaux ont reconsidéré leur choix et les meneuses et meneurs de claques seront sur le terrain pour la saison 2020.

«Les partisans nous ont parlé, nos abonnés se sont manifestés, ils nous ont, d’une façon constructive et respectueuse, en vaste majorité demandé de revoir notre décision. Ils ont surtout démontré leur attachement profond à notre équipe de cheerleaders, et aux Alouettes. Nous avons écouté et nous avons lu les nombreux messages», peut-on lire dans le communiqué.