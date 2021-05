COVID-19: Charles Lafortune s'adresse aux parents d'enfants autistes

«Je comprends très bien ce que vous êtes en train de vivre présentement. Avec le confinement, nos enfants ont perdu leurs repères, ils ont perdu leur routine. Ça devient pas mal plus compliqué à gérer. Mais la chose la plus importante, en ce moment, c’est de respecter les consignes d’hygiène», a-t-il déclaré.

«Je suis de tout coeur avec vous, et ensemble, on va passer à travers. Et n’oubliez pas, on ne le dira jamais assez souvent : se protéger, ça sauve des vies», conclut-il.