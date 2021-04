Charles Lafortune commente le retour de Maripier Morin dans «La faille»

En décembre dernier, Québecor Contenu et Pixcom avaient confirmé que l’animatrice et comédienne allait bel et bien reprendre son rôle de Sophie lors de la reprise des tournages au début de l’année 2021.

«J’ai voulu savoir ce qu’il s’était passé, ce qu’elle avait entrepris comme démarche, ce qu’elle comptait faire. Tu as tout perdu dans la vie, tu n’as plus rien, c’est quand même une sentence sociale extrême», a-t-il déclaré.

«À un moment donné, il faut que tu agisses en bon père de famille. Il y a le droit de se réhabiliter, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire sur notre humanité si on ne se réhabilite pas. C’est le genre de société dans laquelle je veux vivre. Je veux vivre dans une société égalitaire, où il n’y a pas d’agression, où on s’occupe de nos vieux, et où on éduque nos enfants.»