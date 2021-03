M. Charette est durement malmené par les oppositions cette semaine, notamment en raison d’une directive dans son ministère qui invite ses fonctionnaires à être plus ouverts aux projets des promoteurs qu’ils ont à analyser. En Chambre, la députée Ruba Ghazal, de Québec solidaire (QS), l’a qualifié de «boniche» et de chien de garde qui n’aboie plus.