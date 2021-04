Une touchante chanson pour ne jamais oublier Joyce Echaquan

«Aucune femme, aucune personne ne doit mourir dans de pareilles conditions», s’est exclamé l’homme de 45 ans, père de trois filles et grand-père de deux petits-enfants.

Touché par le fait que Joyce Echaquan était mère de sept enfants, Jean-Luc Kanapé explique que sa chanson vise à partager la vie et l’histoire de cette femme de 37 ans.

Il ajoute qu’elle est présentement avec le Créateur au ciel dans un endroit où l’amour est présent et le mal est absent.

Et il termine en disant que tous les Autochtones crieront son histoire pour que cela ne se reproduise plus jamais.

La pièce d’un peu plus d’une minute se retrouve aussi sur YouTube. «Le plus important n’est pas la durée de la chanson, mais beaucoup plus la force des mots pour s’assurer que le message passe», a conclu le chanteur.