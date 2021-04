Si la COVID-19 n’était pas venue gâcher nos plans , les partys d’ Halloween auraient pu durer une heure de plus! Mais bon, au moins vous gagnerez une heure de sommeil et il fera soleil (si les nuages se dispersent) quand vous vous lèverez.

Au Canada, on avance l’heure le deuxième dimanche de mars et on revient à l’heure normale le premier dimanche de novembre. Le retour à l’heure avancée de l’Est se fera dans la nuit du 13 au 14 mars 2021.