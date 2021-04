La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a annoncé en après-midi l’annulation de la compétition, qui devait avoir lieu à Montréal du 16 au 22 mars, en raison de la pandémie de la COVID-19 . Plus tôt en journée, le premier ministre, François Legault, avait laissé entendre qu’il s’agissait d’une possibilité.

Cas par cas

Ainsi, la Coupe du monde de ski de fond de Québec, présentée samedi et dimanche, doit toujours avoir lieu, bien que l’équipe norvégienne et la majeure partie de l’équipe italienne ont décidé de faire l’impasse sur la compétition.

Les galas de boxe d’Eye of the Tiger Management, prévus jeudi et samedi au Casino de Montréal, ainsi que ceux de Groupe Yvon Michel, le 21 mars au Casino de Montréal, et le 28 mars au Centre Vidéotron de Québec, sont toujours à l’affiche.