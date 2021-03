Chaleur dans les CHSLD: «on joue avec la vie du monde»

David Sacks via Getty Images

David Sacks via Getty Images

La chaleur dans les CHSLD continue d’inquiéter au plus haut point les partis d’opposition, qui sont revenus à la charge, mercredi.

“Ces gens-là vivent dans des situations pitoyables. Et là, en plus, on va les faire mourir de chaleur parce que quelqu’un, quelque part, n’a pas allumé que l’été allait revenir”, s’est-il indigné.