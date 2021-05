Cerfs à Longueuil: la Ville approuve la décision d'euthanasier les bêtes

La Ville de Longueuil a entériné mardi la recommandation du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs d’euthanasier une quinzaine de cerfs de Virginie du parc Michel-Chartrand.

Durant la séance du conseil, la mairesse Sylvie Parent et le conseiller municipal Jonathan Tabarah ont eu des mots durs envers le ministère qui a manqué de leadership dans ce dossier selon eux.

M. Tabarah a mentionné que, depuis un an, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a répondu à la Ville qu’il était impossible de déplacer les bêtes. C’est donc pourquoi la Ville n’a eu d’autres choix que de demander un permis pour euthanasier les cerfs qui menacent l’écosystème du parc.

«Je sais à quel point ce sujet est délicat et ne laisse personne indifférent ou insensible. [...] J’assure à toute la population que c’est à regret que nous sommes aujourd’hui placés devant cette décision difficile», avait déclaré la mairesse Parent en ouverture de séance.



«Malheureusement, je suis persuadé que d’autres élus au Québec seront pris dans ce cul-de-sac. Dans les prochains jours, je saisirai mes collègues mairesses, maires, préfets et préfètes, membres de l’UMQ et de la FQM afin que plus jamais le monde municipal n’ait à assumer une telle décision qui est du ressort du gouvernement du Québec», a-t-elle lancé.