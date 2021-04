Centre Bell: la Santé publique donne le feu vert au Canadien pour des matchs

THE CANADIAN PRESS IMAGES/Graham Hughes

Dans un courriel envoyé à La Presse Canadienne, une porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a confirmé que la direction nationale de la Santé publique avait approuvé le protocole révisé soumis par les équipes canadiennes aux autorités fédérales.

«Les cinq provinces concernées et l’Agence de Santé publique du Canada ont formulé des recommandations aux équipes de la LNH pour la reprise de leurs activités et pour le déroulement de la saison 2021, a indiqué la porte-parole du gouvernement. Nous avons accepté leur protocole révisé. Nous sommes d’accord avec le début du camp d’entraînement qui a eu lieu dimanche et le retour au jeu mi-janvier, si tout se déroule bien.»