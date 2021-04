Le Centre antifraude met en garde contre des fraudes liées à la COVID-19

Le Centre antifraude du Canada met en garde contre des fraudes liées à la COVID-19 , de gens qui chercheraient «à profiter de la désinformation et des craintes et des incertitudes des consommateurs».

Relativement aux consommateurs qui se précipitent dans les magasins pour faire des provisions, le Centre antifraude met en garde contre des gens qui voudraient «revendre plus cher» des produits pouvant être «périmés, d’une qualité inférieure et dangereux pour la santé».

La Federal Trade Commission et le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA) ont publié des mises en garde concernant des entreprises qui vendent des produits frauduleux censés traiter ou prévenir la maladie, souligne-t-on.

Pour se protéger, le Centre antifraude avise surtout de consulter les informations fiables les plus récentes, notamment sur les sites de l’Agence de la santé publique du Canada et autres sites gouvernementaux et de l’Organisation mondiale de la santé, et auprès de son fournisseur d’assurance.