Céline Dion souligne le 20e anniversaire de son fils René-Charles de belle façon

2021 est une année d’autant plus particulière pour le grand-frère de Nelson et Eddy, qui célèbre ses 20 ans.

«Il y a vingt ans, j’ai entendu le mot maman pour la toute première fois… mon rêve s’est alors réalisé et tu as changé nos vies pour toujours! Il est difficile de croire que deux décennies se sont déjà écoulées. On voit le ciel dans tes yeux et ce même bleu est la couleur de notre amour. Va de l’avant, profite de la vie et rappelle-toi de ne jamais douter de toi, parce que moi, je crois en toi», a écrit la diva.