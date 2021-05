Au tour des célibataires d'être «à boutte» à Canal Vie

Après Mères à boutte , Canal Vie présentera à compter du mois de septembre le nouveau docu-réalité Célibataires à boutte, qui s’intéressera au quotidien et aux défis personnels de cinq femmes… «à boutte» d’être célibataires. C’est aussi simple que ça. Ou presque...

L’émission explorera le passé et le présent de ces femmes provenant chacune d’univers bien différents. Ces dernières se réuniront périodiquement autour d’un bon repas et de quelques verres pour échanger, partager leurs histoires, leur vision des choses, leurs sentiments et leurs nombreux questionnements par rapport à leur vie amoureuse.