Cégeps et universités: McCann confirme un retour en classe graduel dès le 8 février

«Pour certains, l’enseignement à distance ça se passe pas trop mal, chez d’autres, c’est plus difficile. Ils se sentent seuls et isolés», a affirmé Mme McCann.

Se réunir en petit groupe

En dehors des cours, certaines activités pourront avoir lieu sur les campus, comme des groupes d’études et des travaux d’équipe. Les étudiants qui se réunissent pourront être jusqu’à six ensemble à la fois. Lors de ces activités de groupe à caractère pédagogique, une distance de deux mètres devra être respectée en tout temps.

«Ces nouvelles mesures contribueront à offrir une expérience plus stimulante et harmonieuse», s’est réjouie Danielle McCann, qui a toutefois invité les étudiants à respecter scrupuleusement les consignes sanitaires. «On ne voudrait pas avoir à resserrer les règles une nouvelle fois.»

Les cégeps et les universités étant des entités autonomes, la ministre a précisé que ce sera à eux d’organiser le déploiement du retour en classe et de s’assurer qu’il n’y a pas d’achalandage à l’entrée et à la sortie des locaux et des établissements.