Ce que j’aurais aimé qu’on me dise avant que je décide de congeler mes ovules

XIXINXING VIA GETTY IMAGES Une femme chez le médecin.

L’idée de congeler mes ovules ne m’avait jamais vraiment traversé l’esprit. Jusqu’à ce que ça arrive.

J’ai eu 35 ans plus tôt cette année et je mentirais si je disais que ces deux simples chiffres ne m’ont pas forcée à me demander si j’étais là où je «devrais» être dans ma vie. Est-ce que je devrais être mariée? Est-ce que je devrais avoir ma propre famille? Est-ce que je devrais avoir un enfant en ce moment, peut-être même deux? Qu’est-ce que ça signifie «devrait», de toute façon, et qui peut définir ce que ça veut dire?

Pendant que mes amies célibataires dans la trentaine ruminaient leurs peurs au sujet de leur horloge biologique, je me sentais souvent coupable ou je me demandais pourquoi je n’avais jamais ressenti ces angoisses.

«Pourquoi est-ce que je congèlerais mes ovules si pour moi, avoir des enfants implique d’abord et avant tout de trouver un partenaire?» C’est ce que je me demandais. «Je ne peux pas me permettre de dépenser 15 000$ en ce moment!» Ou l’excuse classique: «Je n’ai tout simplement pas le temps.» Ce n’était que des mensonges. J’étais pigiste, j’avais des économies et j’étais célibataire.

«Tu congèles tes ovules pour ne pas avoir à décider maintenant si tu veux avoir des enfants», m’a expliqué ma meilleure amie, qui avait terminé le processus huit mois plus tôt. C’était tout ce que j’avais besoin d’entendre pour que l’interrupteur s’allume dans mon cerveau.

Je n’avais pas à décider tout de suite si je voulais des enfants. Je préserve ma fertilité pour que lorsque je rencontrerai LA bonne personne plus tard dans ma vie, j’aurai pris toutes les mesures nécessaires pour augmenter les chances d’avoir un enfant si nous décidons d’en avoir ensemble.

Alors, en avril, j’ai commencé à faire ce que la plupart des gens font lorsqu’ils essaient de s’instruire: je me suis plongée dans des recherches infinies sur Google. Combien coûte la congélation des ovules? Est-ce que l’assurance couvre la congélation? À quoi ressemble le processus?

J’ai été déçue de découvrir que mon assurance ne couvrait pas la procédure de récupération des ovules, mais comment ça pouvait être possible? Ce n’est pas une police d’assurance au même titre que lorsqu’on souscrit à une assurance auto en cas d’accident ou à une assurance habitation en cas d’incendie? J’assurais mes ovules au cas où mon futur partenaire et moi ne pourrions pas concevoir d’enfant.

«Dans mon esprit, c’était une raison suffisante pour puiser dans mes économies - c’était un investissement dans mon avenir.»

Après avoir parlé avec mes amies, j’ai été découragée d’apprendre que la plupart des gynécologues, y compris la mienne, ne se préoccupent pas de la fertilité avant que les femmes atteignent la trentaine. Maintenant, je dis aux femmes, quel que soit leur âge, d’envisager les tests préliminaires qui indiquent combien d’ovules elles produisent chaque mois. Heureusement, il existe des entreprises qui proposent des kits à domicile pour que vous puissiez passer le test dans le confort de votre foyer.

J’ai finalement décidé que les avantages l’emportaient sur les coûts et j’étais prête à congeler mes ovules. Dans mon esprit, c’était une raison suffisante pour puiser dans mes économies - c’était un investissement dans mon avenir. En regardant la situation dans sa globalité, ce serait un mois de ma vie, un court laps de temps que j’oublierais plus tard.

Je me suis constamment répété à quel point j’ai de la chance de vivre à une époque et dans un endroit où cette technologie est disponible pour les femmes et les couples qui veulent une famille. Je pouvais me le permettre financièrement et j’avais suffisamment de flexibilité dans ma vie professionnelle pour le faire. Je me sentais en force pour prendre le contrôle de mon avenir.

Mon aventure a commencé lorsque ma gynécologue m’a recommandé un médecin en fertilité dans une clinique voisine. Je faisais mes recherches préliminaires sur la clinique sur Internet, puis j’ai décidé de simplement aller de l’avant avec sa recommandation, question de ne pas perdre plus de temps.

Le 8 avril, je suis arrivée à la clinique pour ma consultation. À la fin du rendez-vous, j’ai dit au médecin que j’étais prête à me lancer dans le processus. J’ai été submergée de documents contenant des instructions et un jargon médical sur les médicaments nécessitant une réfrigération, le moment de prendre les sept pilules différentes, la façon de préparer chaque injection, le moment d’injecter chaque médicament et un tableau répertoriant les coûts financiers exorbitants.

Je me sentais comme un cochon d’Inde allant sans but d’une salle de laboratoire à l’autre, alors qu’on me faisait des prises de sang et une échographie, pour finir enfin ma visite avec un conseiller financier qui me présentait une facture de près de 9000 $ à l’avance. Le cabinet de mon médecin ne proposait pas de plans de paiement (j’ai découvert plus tard que certains cabinets le faisaient). C’était beaucoup de choses à retenir dans ma tête en ce jour 1.

En moyenne, ça peut coûter entre 9 000 $ et 15 000 $ pour congeler ses ovules, mais je ne voulais pas que le coût m’empêche d’aller de l’avant avec la procédure. Je savais que je réussirais à m’arranger pour que ça fonctionne d’une manière ou d’une autre, même si ça signifiait de devoir réduire d’autres plaisirs coupables pendant un certain temps.

Lors de ma visite suivante, lorsque mon médecin a créé mon plan de traitement, elle m’a donné une page complète de médicaments dont j’aurais besoin pour les prochaines semaines. Après avoir parlé à d’autres personnes qui avaient terminé le processus, je savais qu’il y avait de fortes chances que je n’aie pas besoin de tous les médicaments prescrits.

Comme je ne voulais pas payer des médicaments dont je n’avais pas besoin, je n’ai pris que ce qui était prescrit pour les deux à trois premiers jours dans mon plan et je retournais à la pharmacie après quelques jours pour faire le plein, au besoin, jusqu’à la date de récupération de mes ovules. J’ai fini par économiser des centaines de dollars de cette façon.

«J’ai appris que le corps et l’esprit sont capables de plus que ce qu’on pourrait penser.»

Mon médecin a fourni un calendrier provisoire pour le mois suivant, décrivant les différentes phases et définissant une période réservée pour la date de récupération des ovules, mais m’a avertie que ça allait probablement changer, selon la façon dont je réagirais aux médicaments.

Pendant les premières semaines, j’ai pris des pilules jusqu’à ce que mon médecin juge que j’étais prête pour la phase d’injection. Je n’aime pas les aiguilles (qui aime ça?), mais je m’en suis remis. J’ai appris que le corps et l’esprit sont capables de plus que ce qu’on pourrait penser.

Pour moi, le défi n’était pas l’injection elle-même, mais le mélange des médicaments et la préparation de la seringue chaque nuit, par crainte de faire une erreur. Je ne me serais pas attendue à jouer le rôle de savant fou et à revivre mes cours de chimie. Mon estomac était gonflé et parfois je voyais une goutte de sang. Mais en toute honnêteté, j’ai eu des crampes menstruelles plus douloureuses que l’ont été mes injections.

Entre les injections, qui sont auto-administrées, et les analyses de sang au bureau du médecin tous les deux jours, j’ai été piquée environ 40 fois en un mois. Mais qui compte ça? (Apparemment, moi.) Ma maison ressemblait à une scène de Breaking Bad; des médicaments blancs en poudre, des sacs de seringues, des contenants à risques biologiques rouges et ainsi de suite.

«Le pouvoir de l’amitié féminine n’a jamais été aussi évident pour moi qu’il ne l’a été durant cette période de ma vie.»

Pour certaines personnes, congeler ses ovules peut créer un sentiment d’isolement si elles ne demandent pas explicitement à leur famille et à leurs amis proches de les aider quand elles en ont besoin. J’ai deux soeurs et quelques femmes assez incroyables dans ma vie qui mettaient leurs alarmes à 19 heures, au moment de mon injection, pour faire les vérifications avec moi et accueillir mes états d’âme. Le pouvoir de l’amitié féminine n’a jamais été aussi évident pour moi qu’il ne l’a été durant cette période de ma vie.

M’entraîner, boire et faire de l’activité physique sont toutes les choses que l’on m’a conseillé d’éviter tout au long du mois. J’étais aussi célibataire au moment où j’ai congelé mes ovules, ce qui était bien parce que je n’avais pas l’énergie de socialiser. Je ne sais pas s’il aurait été plus facile d’avoir un partenaire à mes côtés, mais je sais que je n’étais pas à mon meilleur, donc j’ai apprécié de ne pas avoir à expliquer mes émotions à personne.

J’ai profité de ce mois pour prendre soin de moi et me concentrer sur mon esprit et mon corps. J’ai remplacé l’entraînement par la méditation et l’acupuncture (ce qui peut soi-disant aider à augmenter le nombre d’ovules), j’ai mangé santé, coupé le sucre et bu plus de trois litres d’eau par jour.

J’ai aussi écrit de nombreux articles, lu quelques bons livres et commencé à regarder The Handmaid’s Tale - l’ironie de ma sélection de séries ne m’a pas échappé. Tout le mois, je me suis sentie comme en hiver, quand tout ce que j’aime faire, c’est hiberner (ce qui aurait probablement été une saison plus idéale pour le faire).

Alors que mon médecin continuait de surveiller la façon dont mon corps réagissait aux injections par des ultrasons et des tests sanguins, je m’impatientais de ne pas savoir la date exacte à laquelle je pourrais tout mettre derrière moi. J’étais prête à remettre ma vie sociale en ordre.

Après 13 jours d’injections, mon médecin m’a dit que j’étais enfin prête à planifier ma procédure de prélèvement d’ovules: pour le 12 mai, le jour de la fête des Mères. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence et je l’ai pris comme un signe de l’univers que je faisais la bonne chose.

La procédure de récupération des ovules a duré 30 minutes et a été plus facile que je ne l’imaginais, mais je me souviens avoir ressenti un mélange d’émotions par la suite. Il est plausible que ces sentiments éphémères aient été causés par les médicaments et l’anesthésie, mais j’ai ressenti un sentiment de perte au moment où je me suis réveillée - une perte de ces précieux ovules que j’ai nourris pendant des semaines. Je ne pouvais pas m’empêcher de me demander s’ils seraient à nouveau en moi.

Me remettre de l’intervention n’a duré qu’un jour ou deux et il n’y a pas eu beaucoup de douleur à l’exception de ce qui ressemblait à de fortes crampes menstruelles. J’ai eu la chance de récupérer plus d’ovules que nécessaire pour avoir un enfant en bonne santé.

L’ensemble du processus a duré 35 jours - de la consultation à la récupération des ovules. Avec le recul, je me rends compte que prendre la décision d’aller de l’avant avec le processus de congélation des ovules a été la partie la plus difficile pour moi.

«La congélation des ovules n’est pas réservée aux femmes célibataires qui approchent la fin de la trentaine et qui n’ont pas trouvé leur partenaire.»

J’étais mal à l’aise de regarder ma fertilité en face et d’essayer d’éviter le sentiment de honte caché qui hante les femmes qui congèlent leurs ovules. Notre société exerce une pression injuste sur les femmes: un jugement non sollicité est émis et une date d’expiration est inscrite de manière invisible sur notre front, uniquement basée sur notre âge.

Ce n’est qu’après avoir terminé le processus que j’ai réalisé que cette idée préconçue sur la congélation des ovules ne pouvait pas être plus imparfaite. La congélation des ovules n’est pas réservée aux femmes célibataires qui approchent la fin de la trentaine et qui n’ont pas trouvé leur partenaire.

Ça peut être pour cette raison, mais ça pourrait aussi être pour les couples avec un enfant qui veulent prendre plus de temps avant d’avoir leur prochain enfant, ou les femmes qui ne savent pas si elles veulent des enfants et qui souhaitent se garder cette option pour plus tard dans leur vie.

La congélation de vos ovules est comme une police d’assurance: vous obtenez une couverture avant que quoi que ce soit ne se produise. Plus vous attendez pour congeler vos ovules, moins les résultats seront souhaitables. Alors pourquoi ne pas obtenir les meilleurs résultats possibles? Comme le disait l’acupuncteur lors de mon jour quatre: «Ce n’est qu’une question de temps avant que les étudiantes du monde entier congèlent leurs ovules.»

Je veux aider à briser la stigmatisation entourant la congélation des ovules. Je veux que les femmes sachent qu’elles ne sont pas seules, et j’espère que ça en incitera davantage à parler ouvertement et sans honte de leur fertilité.

«L’ensemble du processus m’a coûté 12 674 $ et j’ai de la chance de pouvoir me le permettre.»

J’espère que les employeurs envisageront de donner aux femmes le temps libre dont elles ont besoin (et qu’elles méritent) pendant la congélation de leurs ovules, ou mieux encore, qu’ils considèrent ça comme un avantage pour la santé de leurs employés. L’ensemble du processus m’a coûté 12 674 $ et j’ai de la chance de pouvoir me le permettre. J’espère que les soins de santé le rendront bientôt plus accessible à tous.

La congélation de mes ovules a été l’une des meilleures décisions que j’ai prises pour moi en 2019. Ça m’a appris que je n’ai pas à laisser la société ou la biologie définir mon avenir. Je peux définir mon avenir.