Catherine Dorion absente du congrès de Québec solidaire

Mme Dorion et son parti ont convenu, d’un commun accord, qu’elle doit plutôt consacrer sa fin de semaine à faire campagne dans la circonscription de Jean-Talon, à Québec, auprès du candidat Olivier Bolduc.

Dans la vidéo qu’elle a préparée et qui sera présentée aux militants vendredi soir, Mme Dorion les remercie de participer à la démocratie interne du parti parce que c’est important.

″Ça nous a posé un défi: comment on fait pour assurer une présence à la fois sur le terrain dans Jean-Talon et ici au congrès? a justifié en mêlée de presse le leader parlementaire de QS, Gabriel Nadeau-Dubois. On a décidé de mettre à profit notre députée.”