COVID-19: plus de 1800 nouveaux cas et 33 décès s'ajoutent au bilan au Québec

Huit décès étaient survenus dans les 24 dernières heures, 18 entre le 3 et le 8 décembre, cinq avant le 3 décembre et deux à une date inconnue.

On rapportait quatre hospitalisations de plus par rapport à la veille, pour un total de 848.

On recensait 193 infections de plus dans la Capitale-Nationale, 648 de plus à Montréal, 134 de plus à Laval et 207 de plus en Montérégie.