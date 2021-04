Y a-t-il eu un déversement d'eaux usées près de chez vous?

“Depuis le “flushgate” à Montréal (déversement de 8 milliards de litres d’eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent en 2015), l’enjeu de la qualité et d’accessibilité à l’eau interpelle beaucoup les Québécoises et les Québécois. Or, des déversements d’eaux usées, il y en a partout et à tous les jours! La population doit savoir où se situent les quelque 60 000 déversements d’eaux usées non traitées par année et l’évolution dans chaque municipalité. La carte illustre le symptôme d’une maladie inquiétante et surtout, elle permet de dresser une liste des municipalités où il faut intervenir de toute urgence pour colmater les brèches. (?) La transparence. Voilà notre objectif”, explique M. Bélanger.