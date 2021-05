Caroline Néron revient sur la vague d’insultes ayant suivi ses débuts dans «District 31»

Caroline Néron était de passage à l’émission La tour, ce mercredi 3 février, et la comédienne et femme d’affaires a eu l’occasion de faire le point sur les commentaires désobligeants dont elle a été la cible à la suite de ses débuts dans District 31 .

Le 8 décembre dernier, les gestionnaires de la page Facebook de la quotidienne avaient dû rappeler le public à l’ordre après que des internautes eurent partagé des commentaires disgracieux sur l’apparence physique et la vie personnelle de l’interprète de Pascale Lanier.

«J’ai l’air forte, et je pense que je le suis aussi parce que je suis assez intelligente pour ne pas venir me creuser là-dedans», a-t-elle expliqué à Patrick Huard.

«Il y avait un gars qui disait : ″Je l’ai baisée, et elle jouissait″. Je ne sais même pas c’est qui, ce gars-là. C’est comme du viol. Non seulement je ne te connais même pas et tu t’en viens dire ça… Donc j’étais capable de m’imaginer toute la merde qui s’était dite sur moi.»