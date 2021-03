Carles Puigdemont conteste la décision d'Immigration Canada qui l'empêche de venir au pays

JOHN THYS via Getty Images

MONTRÉAL — L’ancien président de la Catalogne Carles Puigdemont , poussé à l’exil par des accusations de sédition et de détournement de fonds publics déposées contre lui par le gouvernement espagnol, conteste le refus d’Immigration Canada de lui accorder une autorisation de voyage électronique lui permettant de venir au Québec.

Son avocat, Stéphane Handfield, a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale dans le but de faire casser la décision d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.