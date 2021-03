Deux morts dans le carambolage sur l'autoroute 15 à La Prairie

“Lors d’un événement comme celui-là, notre but, c’est de sécuriser les gens, les mettre au chaud, les nourrir, les prendre en charge, et c’est ce qui a été fait par nos services”, a affirmé le maire de La Prairie, Donat Serres, soulignant l’aide de municipalités environnantes.

“En général, avec aussi peu d’accumulations, on n’a pas de poudrerie généralisée (...). Par contre, il se peut que localement, particulièrement dans les endroits où les bancs de neige sont plus élevés que la route, que cette neige-là soit transportée par le vent”, a indiqué M. Roberge en entrevue.

“Si on regarde la localisation de l’accident, avec le fleuve à l’ouest, et peu d’obstacles pour limiter la force des vents, c’est possible (...) que les vents aient été plus forts que les observations qu’on a eues aux aéroports de Dorval et Saint-Hubert”, a-t-il ajouté.