La Coalition avenir Québec a mis en ligne, mardi soir, un site web dont l’objectif est de promouvoir le projet de loi 61 déposé par le gouvernement et dénoncé par les oppositions.

Le site web dont l’adresse est «pl61.ca» prétend vouloir séparer la fiction et les faits concernant le plan de relance économique largement critiqué par les partis d’opposition.

«Actuellement, nous avons un double défi : relancer l’économie sans relancer la pandémie. Aidez-nous à propager l’info et pas les complots!», poursuit le document mis en ligne par le parti politique et non par le gouvernement du Québec.