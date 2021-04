La CAQ remporte l'élection complémentaire dans Jean-Talon

Elle devient la 76e députée de la formation dirigée par François Legault et la 55e femme à occuper un siège à l’Assemblée nationale au cours de la présente législature.

De retour d’une réunion des premiers ministres à Toronto et d’une activité à Terrebonne, le premier ministre François Legault s’est présenté au rassemblement de la CAQ au restaurant Boston Pizza, près de l’Université Laval, en fin de soirée, pour célébrer avec ses militants et sa nouvelle députée.

Pour le Parti libéral du Québec (PLQ), il s’agit là d’une perte dont l’ampleur et l’étendue dépassent largement les contours de la circonscription: les libéraux sont désormais absents de pratiquement toutes les régions du Québec, sauf à Montréal et ses environs et en Outaouais.