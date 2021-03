La CAQ demande 100 $ pour des webinaires avec des ministres

Ainsi, pour un webinaire avec les ministres du Travail, Jean Boulet, et la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, il en coûte 100 $, soit la contribution individuelle maximale autorisée par année à un parti politique. Le webinaire avait lieu ce vendredi de midi à 13 h 00.

Ceux qui l’ont manqué pourront se reprendre en donnant généreusement à la CAQ au cours d’autres webinaires prévus en décembre avec des ministres. Selon une liste fournie par le Parti québécois (PQ), depuis janvier 2019, la CAQ a ainsi organisé plus de 80 activités à 100 $ la contribution.

“On n’est pas tout seuls. Regardez votre article, (qui laisse entendre) qu’on est tout seuls et on est méchants, qu’on utilise ça. On n’est pas acheté du tout pour 100 $, une contribution qui est totalement légale.”