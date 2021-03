Chaleur et humidité pour trois jours au Québec

Marc Bruxelle via Getty Images

MONTRÉAL — Environnement Canada a émis mardi matin un bulletin météorologique spécial pour une multitude de régions du sud-ouest et du centre du Québec, de même que pour presque tout le territoire du Nouveau-Brunswick, qui seront enveloppées de mardi à jeudi par du temps très chaud.

Les températures maximales diurnes devraient atteindre de 30 à 33 degrés Celsius. L’indice humidex correspondant variera de 35 à 38, alors que les minimums nocturnes devraient se situer entre 18 et 22 degrés Celsius.

Les principaux secteurs visés par ce bulletin météorologique spécial sont ceux de Montréal, Laval et Longueuil, des Laurentides allant jusqu’à Mont-Laurier, de Joliette, Trois-Rivières, de l’Estrie, Granby, Drummondville et Victoriaville, Lac-Mégantic, Thetford Mines, Québec et Saint-Georges.