Canicule hâtive: la majorité des CHSLD ne sont pas climatisés et sont mal préparés

«À court terme, on se fait un peu prendre avec une canicule au mois de mai, ce n’est quand même pas très très fréquent, mais on a un plan qui devait se déployer au mois de juin pour même ajouter des unités additionnelles de climatisation et on va le devancer, on va l’accélérer», a indiqué la ministre de la Santé, Danielle McCann, lors du point de presse quotidien du gouvernement Legault, qui se tenait à Montréal lundi.