La canicule s'étire dans le sud du Québec: une durée étonnante pour juin

Bien que la vague tire à sa fin dans les régions plus à l’est, l’air frais ne se rendra pas à l’intérieur des terres, où le facteur humidex doit s’élever à près de 40 pour encore plusieurs jours.

Ce niveau «considérablement plus chaud que la normale» a déjà pulvérisé des records de température plus tôt cette semaine, note Alain Roberge.

Et la chaleur se fera d’autant plus écrasante dans les zones fortement urbanisées, met en garde Environnement Canada, qui recommande notamment à la population de boire de six à huit verres d’eau par jour.